Yalova Belediyesi'nde İklim Çalıştayı yapıldı

Yalova Belediyesi'nde “Tekirdağ, Çanakkale ve Yalova İlleri için Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlarının Hazırlanması Projesi” çerçevesinde ‘İklim Çalıştayı' yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından desteklenen, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcılığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde Yalova'da çalıştay yapıldı.

Yalova Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya konusunda uzman kişiler ile Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk da iştirak etti.

Çalıştayda yapılan sunumda 21. yüzyılda gezegenimizin karşı karşıya kaldığı en önemli problemlerden biri olarak kabul edilen iklim değişikliğinin, fosil yakıtların kullanımı, arazi kullanım değişiklikleri gibi çeşitli insan faaliyetleri ile oluşan sera gazlarının atmosferde birikimi ile tetiklendiği bildirildi. Bilim camiasınca gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda, küresel ısınma sürecinin mevcut hız ile devam etmesi durumunda, ülkemizin de içinde bulunduğu iklim kuşağında ekstrem hava olayları, taşkınlar, yaygın ve şiddetli kuraklık olayları, orman yangınları gibi birçok önemli problemin ortaya çıkacağına ilişkin bilgiler aktarıldı.

Çalıştayın sonunda Başkan Vekili Tutuk, Marmara Bölgesi'nde projenin ortağı olmaktan dolayı memnun olduklarını ifade etti.