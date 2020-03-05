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Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi daha adliyeye sevk edildi

Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında gözaltında bulunan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında gözaltında bulunan 5 kişi adliyeye sevk edildi.


Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturmada gözaltına alınan A.R.A, T.K, A.D, T.D, T.T. Yalova Adliyesi'ne getirildi. Bilindiği gibi, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturmada Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de içinde olduğu toplam 14 kişi tutuklu yargılanıyor.

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