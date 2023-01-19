Yalova Belediyesindeki zimmet davasında yeni sanıklar için ek rapor istendi

Yalova Belediyesindeki zimmet davasında mahkeme heyeti, dosyaya eklenen ve aralarında eski Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal'ın da bulunduğu yeni sanıklar için bilirkişi raporu hazırlanması kararı aldı.

Davanın 10'uncu celsesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. İçişleri Bakanlığı tarafından Yalova Belediye Başkanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Vefa Salman, duruşmanın tamamlanmasını adliye bahçesinde bekledi. Eski Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal, eski Başkan Yardımcısı Halit Güleç, dönemin Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, dönemin Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Reşat Elgin ve diğer sanıklar da duruşmada hazır bulundu. Celsede, 2009-2014 yılları arasında gerçekleştiği iddia edilen 2 milyon 547 bin lira zimmet ile ilgili sanıklar dinlendi.

"Beni kandırmış, bunu hazmedemiyorum"

Reyhan Kaş, 2009-2014 yıllarıyla ilgili iddialara yanıt verdi. Söz konusu dönemde Yakup Koçal ile toplantı gerçekleştirdikten sonra ödeme yapılacak kişilerin belirlendiğini belirtti. Reşat Elgin'e ödemeleri gerçekleştirmesi talimatının kendisinin verdiğini söyleyen Kaş, "Beni kandırmış. Bunu hazmedemiyorum. Ben açıkçası böyle bir şey yapabileceğini hiç düşünmedim. 1 milyon 153 bin usulüne göre yapılmış. 243 bini kendine almış. 33 yıllık meslek hayatımda meşru olmayan hiçbir talimatı vermedim. Yakup Koçal döneminde de o bana hiçbir zaman usulsüz bir ödeme talimatı vermedi" ifadelerini kullandı.

"Mal varlığım görev süremde yüzde 40 azaldı"

Eski Belediye Başkanı Yakup Koçal ise, 2009'da göreve geldiğinde belediyenin 42 milyon lira bütçesi varken 85 milyon lira da borcunun olduğunu ifade etti. Bu nedenle belediyeyi icralarla daha da zarara uğratmamak adına ödeme yapılacakları belirlediklerini ifade eden Koçal, "Reyhan Kaş belediye başkanlığım döneminde gelirdi. Burada haftalık hatta aylık ödeme planını belirler ve ödemeleri buna göre yapardık. Bazen müteahhitler gelip ödemelerini öne çekmemizi isterlerdi. Biz de gerekçelerini haklı bulursak onlara ödeme yapardık. Bazen ben müsait değilsem o dönemlerde özel kalem müdürlüklerimi yapan Orhan Çırak ve Aytaç Mutlu vasıtası ile de Mali Hizmetler Müdürü'ne ödeme talimatı verirdim. O da bu talimatlar doğrultusunda ödemeleri yapardı. Hiçbir olayla ilgili benim usulsüz ya da yasa dışı bir talimatı olmadı. Benim belediye başkanlığı yaptığım dönemde mal varlığım yüzde 40 azaldı. Bu verdiğimiz mal beyanlarıyla da sabittir" diye konuştu.

"Üzerine bulaşan çamuru başkasına sıçratarak kurtulamazsınız"

Sanık Salman'ın avukatının Reşat Elgin'nin zimmetine geçirdiği paraların kendisine de getirilip getirilmediği sorusuna tepki gösteren Koçal, bunun hakaret olduğunu savundu. Koçal'ın avukatı ise, "Üzerine bulaşan çamuru başkasına sıçratarak kurtulamazsınız. Bununla ilgili suç duyurusu hakkımızı saklı tutacağımızı beyan ediyorum" dedi.

Sanıklardan Bekir Bilgi'nin ifade verdiği sırada Reşat Elgin ile arasında gerginlik de yaşandı. Mahkeme heyeti başkanı tarafları uyardı.

Mahkeme heyeti, dava dosyasına eklenen yeni sanıklar ile ilgili bilirkişi raporu alınmasına karar verirken duruşmayı 7 Nisan 2023 tarihine erteledi.

"Umarım 7 Nisan'da karar verilir ve iade kararı çıkar"

Duruşma sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Vefa Salman, Yalova Belediyesinde kendilerinin bularak ortaya çıkardığı suçun bir önceki yönetim döneminde de işlendiğini öne sürerek, şöyle konuştu:

"Bizden önce 5 yıl geriye gidildi. Daha da gidilmedi. Belki daha önce başlamış. Bunun altını çizmek istiyorum. Geçen duruşmada anca birleştirildi. Ne yazık ki algı anlamında 'CHP mahkemeyi bastı gibi' bir algı oluşturmaya çalışıldı. O gün biz mahkeme salonunda yerimizi almıştık. Daha sonra mahkeme heyeti gelmişti. Bugün bir anlamda dağın fare doğurdu. Bu davada söylenmesi gereken bir durum diye düşünüyorum. 3 kez bilirkişiye giden dosya bugün de ek bir rapor için tekrar bilirkişiye gitti. 2014 yılı öncesiyle ilgili bir durum. Bizimle ilgili olan bir şey değil. Umarım 7 Nisan'a yetişir. 7 Nisan'da da karar verir diye bekliyoruz çünkü, 27 Şubat'ta bizim uzaklaştırılmamızın 3 yılı doluyor. Dile kolay. Biz Yalova seçmeni, halkının bize teslim ettiği belediyeyi yönetme, Yalova'ya hizmet etme görevinden uzaklaştırıldık. Siyasi olarak da 3 yıldır görevimize iade edilmiyoruz. Şunu biliyoruz. Bu adalet bir herkese lazım oluyor. 2014 tekrarlanan seçiminde bir de şuna inandık; bir de Allah'ın adaleti var. Allah'ın adaleti er ya da geç tecelli ediyor. Umarım 7 Nisan'da karar verilir ve iade kararı çıkar."