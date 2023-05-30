Yalova Belediyesi'nden cadde, sokak ve parklarda hummalı çalışma

Havaların ısınmasıyla birlikte Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde şehir genelinde cadde ve sokaklarda yıkama çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan yıkama çalışmalarının yanında Park ve Bahçeler birimi ekipleri ise parklar başta olmak üzere birçok noktada yabani otların temizleme işlemlerini sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinde yıkama işlemlerini yaptıklarını belirten Yalova Belediyesi yetkilileri,“Daha temiz bir Yalova için tüm temizlik birimlerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yıkama personellerimizin sabahın erken saatlerinde cadde ve sokaklarla birlikte kaldırımları da tazyikli suyla yıkıyorlar. Ayrıca Park ve Bahçeler birimi ekiplerimiz parklar, oturma alanları ile birlikte birçok noktada yabani otların temizlemesini gerçekleştirmekteler” dedi.