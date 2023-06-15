Yalova Belediyesi'nden Dörtyol'da yol genişletme çalışması

Yalova Belediyesi, Dörtyol olarak bilinen Tonami Meydanı'nda araçların dönüşleriyle ilgili yaşanan sıkıntılara bir dokunuş daha yaptı. Yalova-Bursa Yolu Caddesi'nden Barbaros Sokağa dönüşlerde yaşanan sıkıntı köşede yapılan genişleme çalışmasıyla çözüldü.

Böylelikle Barbaros Sokağa dönüşlerde araçlar rahatlıkla geçiş yapabilecekler. Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk da düzenleme çalışmalarını yakından takip etti. Başkan Tutuk'a ilgili birim müdürleri de eşlik etti. Küçük dokunuşlarla sorunların bir bir çözüldüğünü kaydeden Başkan Tutuk, “Daha önce Dörtyol'da Hacı Kemal Fidan Cami önünden Şehit Ömer Faydalı Caddesine dönüşte yaşanan trafik sıkışıklığını, yol genişletme çalışmasıyla çözüme kavuşturmuştuk. Oluşturduğumuz araç cebi sayesinde araç dönüşleri rahatlıkla yapılıyor. Bu kez yine Barbaros Sokağa dönüşlerde sıkıntı yaşandığını tespit ettik. Çözüm odaklı belediyecilik anlayışımız ile hem sürücülerin hem de yayaların şikayetçi olduğu bir alana daha çözüm getirdik. Ufak dokunuş gibi görünse de büyük sıkıntıları çözüyoruz. Yalova'nın ulaşım ağını güçlendirmek ve şehir trafiğini rahatlatmaya yönelik çalışmalarımız devam edece” dedi.