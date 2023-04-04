Yalova Belediyesi'nden farkındalık etkinliği

Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gazipaşa Caddesi üzerinde Yalova Belediyesi tarafından kurulan stantta bu yıl farkındalık oluşturmak adına kırmızı renkte balonlar çocuklara dağıtıldı. Yalova Belediyesi olarak her zaman otizmli bireylerin yanında olduklarını belirten yetkililer, “Gerek ilimizde gerçekleştirilen etkinliklere destek olarak, gerek ise otizmli bireylerin istihdamı ve sosyal hayata uyum sağlamaları konusunda Yalova Belediyesi olarak otizmli bireylerin yanındayız. ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' dolayısıyla farkındalık oluşturmak için Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen etkinlikte bu yıl otizm farkındalık rengi olan maviden, kabullenmenin dikkat çekici rengi olan kırmızıya çevrilmesi nedeniyle kırmızı balon dağıtımı yaparak bizlerde destek verdik. Bunun yanında otizmli gençlerimizi ve ailelerini evlerinde ziyaret ederek, Belediye Başkanımız Mustafa Tutuk'un selamlarını ileterek, hediyelerimizi takdim ettik” dedi.