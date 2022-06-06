Yalova Belediyesi'nden içme suyu hattı çalışması

Yalova Belediyesi tarafından Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde altyapı çalışması başlatıldı.

Yalova Belediyesi tarafından yapılan altyapı çalışmasında bölgede yeni yerleşim yerleriyle sanayi bölgesinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak alternatif yeni hat yapılıyor. Ekipler son olarak Gazi Hasan Sağlıker Sokakta altyapı çalışması başlattı. Çalışmalar ilgili bilgiler veren Yalova Belediyesi yetkilileri, “Belediyemiz ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda Gaziosmanpaşa ve Mustafakemalpaşa Mahallesi yeni yerleşim yerlerinin ve sanayi bölgesinin içme suyu ihtiyacını karşılayabilmek için alt yapı çalışması başlattık. Bölgede mevcut şehir içi şebeke hattını besleyecek 1460 metre alternatif içme suyu şebeke hattını kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz” açıklamasında bulundu.