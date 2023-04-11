Yalova Belediyesinden kardeş şehir Antakya için oyuncak kampanyası

Yalova Belediyesi, 'Oyuncaklar ve Hayaller Paylaşınca Güzelleşir' projesi çerçevesinde toplanan oyuncakları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kardeş şehri Hatay'ın Antakya ilçesinde çocuklara hediye edilecek.

'Oyuncak Kumbarası Sosyal Sorumluluk Projesi' ile başlayan ve Yalova'da belli noktalara koyulan oyuncak kumbaralarına öğrencilerin de destek vermesiyle beraber 'Oyuncaklar ve Hayaller Paylaşınca Güzelleşir' projesi başladı. Bu projeyle birlikte Yalova Gaziosmapaşa İlköğretim Okulu ve Uzmanlar Kolej öğrencileri, evlerinden getirdikleri ve harçlıklarından biriktirdikleri paralarla almış olduğu oyuncakları kumbaralara attı. Toplanan oyuncaklar, Yalova'nın kardeş şehri olan Hatay'ın Antakya ilçesine gönderilecek. Çocukların kendi yaşıtları için gönderdikleri oyuncakların üzerinde, bölgede bulunan çocuklara mesajları da yer aldı.

Antakya'daki öğrencilerin acılarını bir nebze olsun unutturmak için oyuncakların toplandığını belirten Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu Müdürü Süleyman Şafak projeye desteğini yenilerken, Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu Öğretmeni Gökçe Sevik Kutrup, "Oyuncaklar ve Hayaller Paylaşınca Güzel projesinde yer aldıkları için çok mutluyuz. Bu sebeple de Yalova Belediyesine çok teşekkür ederiz. Buradan Antakya'da bulunan tüm çocuklarımıza selam gönderiyoruz" dedi.

Projeye destek veren okullardan Uzmanlar Koleji İlköğretim Müdürü Nergis İbşiroğlu, "Yalova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün hayata geçirdiği sosyal sorumluluk çalışmasının içerisinde bulunmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.