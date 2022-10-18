Yalova Belediyesi'nden personel temek ücretlerine zam

Yalova Belediyesi ve bağlı iştiraklerde çalışan personellerin en düşük günlük yemek ücreti 55 TL'ye yükseltildi.

Yalova Belediyesi çalışanlarının yemek ücretlerinin artışını sağlayan ek protokol imzalanarak yürürlüğe girdi. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatıyla, personellerin günlük yemek yevmiyelerinin düzenlenmesini sağlayan ek protokol ile ilgili çalışma yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda hazırlanan ek protokolle Yalova Belediyesi çalışanlarının yemek ücretleri günlük 55 TL'ye yükseltildi.

Tutuk, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda gerekli çalışmayı yaparak yemek ücretlerini yeniden belirlediklerini söyledi. Hükümetin sabit gelirli çalışanların refah düzeyini arttırmak adına attığı adımlara bir yenisini daha ekleyerek yemek ücretlerinde artış yapılmasına karar verildiğini ifade eden Tutuk, “Yalova Belediyesi olarak bizde bu konuda ivedilikle çalışma gerçekleştirdik ve 15 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere imzaladığımız ek protokolle yemek ücretlerini 55 TL'ye yükselttik. Çalışanlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi