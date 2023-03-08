Yalova Belediyesi'nden peyzaj çalışması

Çiçeklendirme ve bitki dikimi çalışmalarının tüm parklarda, yeşil alanlarda, kaldırımlarda, refüjler ve kavşaklarda devam edeceğini bildiren Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler birimi, mevsimlik bitki ve ağaç dikimi çalışmalarının yanı sıra ekiplerin bakım ve onarım çalışmalarını da sürdürdüğünü ifade etti.

Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler biriminden yapılan açıklamada, “Mevsimlik çiçek çalışmaları çerçevesinde şehrimizin muhtelif bölgelerine çeşitli bitki ve çiçek dikimi gerçekleştiriyoruz. Şehrin ulaşımında önemli yeri olan güzergahları renklendiriyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları olan parklarımızda çeşitli bitki ve çiçekler toprakla buluşuyor. Parklarımızda da sürekli bir çalışma içerisindeyiz. Gerek temizliği, gerek yenilenmesi, gerekse yeni oyun gruplarıyla vatandaşlarımızın daha ferah ortamlarda vakit geçirmeleri adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” denildi.