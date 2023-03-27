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Yalova Belediyesi'nden Ramazan ayına özel cami gezileri

Yalova Belediyesi Ramazan ayı nedeniyle İstanbul’un tarihi camilerine kadınların katılabileceği özel gezi düzenliyor.

Yalova Belediyesi Ramazan ayı nedeniyle İstanbul'un tarihi camilerine kadınların katılabileceği özel gezi düzenliyor.


İstanbul'un tarihi camileri olan Ayasofya, Eyüpsultan ve Sultanahmet Camilerine geziler Salı ve Perşembe günleri gerçekleştirilecek. Sınırlı sayıda kontenjanla geziye katılabilecek olan vatandaşlar www.yalova.bel.tr adresinden kayıtlarını yaptırabilecekler.


Salı ve perşembe günleri gerçekleştirilecek olan gezilere sadece Yalova Belediyesi web sitesi üzerinden kayıt yaptıran vatandaşlar katılabilecek.

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