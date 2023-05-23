Yalova Belediyesi'nden Tonami'deki trafik problemine çözüm

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Dörtyol olarak bilinen Tonami Meydanı'nda olan bir sıkıntıyı daha çözüme kavuşturuyor. Hacı Kemal Fidan Cami önünden Şehit Ömer Faydalı Caddesine dönüşte yaşanan trafik sıkışıklığı, yol genişletme çalışmasıyla çözüme ulaştırılıyor.

Yalova Belediyesi ekipleri, Hacı Kemal Fidan Cami köşesine araç dönüş cebi oluşturacak. Yapılan bu düzenleme sayesinde Şehit Ömer Faydalı Caddesine dönüş yapacak araçlar; bekleme yapmadan, trafiğe takılmadan dönüş yapabilecekler. Ayrıca Tonami Meydanına doğru oluşan araç kuyruğunun oluşumu da böylelikle azalması öngörülüyor.

Çözüm odaklı belediyecilik anlayışı ile hem sürücülerin hem de yayaların şikayetçi olduğu bir alana daha çözüm getirdiklerini kaydeden Başkan Tutuk, “Ulaşıma alternatif çözümler üretmeye devam ediyoruz. Dörtyol olarak bilinen Tonami Meydanında oluşan trafik sıkışıklığını, oluşturacağımız cep ile çözmüş olacağız. Ekiplerimiz, yol kazma işlemlerini tamamladılar. Asfaltlama işlemlerinin ardından yolu tekrar kullanıma açacağız” dedi.