Yalova Belediyesi'nden Yaşlılar Günü etkinliği

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, ‘1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü' münasebetiyle düzenlenen programda, huzurevi sakinleri bir araya geldi.

Düzenlenen programa eşi Gökşen Tutuk ile birlikte katılan Başkan Vekili Mustafa Tutuk'a, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin de eşlik etti. Huzurevi sakinleri ile tek tek selamlaşan Tutuk, bir süre yaşlılarla sohbet etti. Ardından günün anlam ve önemine binaen konuşan Tutuk, “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle düzenlediğimiz programda, başımızın tacı olan siz kıymetli büyüklerimle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bizleri yetiştiren, bu günlere getiren büyüklerimiz için hayatı kolaylaştırmak bizlerin en önemli ve asli görevleri arasında. Bu anlamda kazandığımız en büyük manevi zenginlik ise sizlerin duası. Yalova Belediyesi olarak hizmetlerimiz ile her zaman yanındayız. Programımıza katıldığınız için siz değerli büyüklerimize teşekkür ediyor, sağlıklı uzun bir ömür diliyorum” dedi.