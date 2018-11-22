Yalova Belediyesi'ne 195 milyon bütçe

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05 Kasım 2018 Pazartesi günü başlayan Yalova Belediyesi Kasım ayı olağan toplantısı 15 gün süren görüşmeler sonrasında tamamlandı. Meclisin ilk gününde riyaset tarafından belediyenin 2019 yılı harcamaları için talep edilen 255 milyon TL'lik bütçe Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmişti. Plan ve bütçe komisyonu ise 15 gün süren görüşmeler sonrasında hazırladığı raporu meclise sundu. Komisyon 2019 belediye bütçesi için 195 milyon TL'lik bütçeyi uygun gördü. Meclise sunulan bütçe ise üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi. Bütçe 1 Ocak 2019 yılından itibaren yürürlüğe girerek belediyenin harcamalarında kullanılacak. Meclis ayrıca bütçede 2020 ve 2021 yılları içinde yüzde 5'lik bir artış yapılmasına karar verdi. Buna göre Yalova Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi 205 milyon 750 bin TL, ve 2012 yılı bütçesi ise 214 milyon 987 bin TL olarak netleşti.

Aslan payı fen işlerine

Yalova Belediyesinin 2019 yılı bütçesinden en büyük payı Fen İşleri Müdürlüğü aldı. Fen İşleri Müdürlüğü için 38 milyon 733 bin TL ayrıldı. Bütçeden Mali Hizmetler Müdürlüğü için 23 milyon 697 bin, Temizlik İşleri Müdürlüğü için 22 milyon 966 bin TL pay ayrıldı. İnsan Kaynakları Müdürlüğü de bütçeden hatırı sayılır bir pay aldı. Bu müdürlük için ise 20 milyon 394 bin TL bütçede yer aldı.