Yalova Belediyesi'ne “Erişilebilir Kütüphane” ödülü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ev sahipliğinde 2'nci Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı Ankara'da düzenlendi. Yalova Belediyesi bakanlık tarafından ödüle layık görüldü. Yalova Belediyesi törende ödül alan tek belediye oldu.

2022 yılında Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonlarında yapılan denetimler tamamlandı. Üniversite, halk kütüphanesi ve belediye kütüphanesi olmak üzere 16 kütüphaneye erişilebilirlik logolu bayraklar verildi. Yalova Belediyesi Sabahattin Engin & Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu ve Kütüphanesi Erişilebilirlik Belgesi alarak Erişilebilirlik Logosu kullanmaya hak kazandı. Ödülü, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk adına Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın elinden aldı.

“Ödül alan kütüphaneler her türlü engel türüne karşı erişilebilir”

Bakan Yanık, erişilebilirlik ile ilgili hizmetlerin sağlanması noktasında çalışmalara devam edeceklerini belirterek, “Bu kütüphaneler her türlü engel türüne karşı erişilebilir hale getirildi. Kütüphane kullanıcısı bir görme engelli ya da ortopedik engelli bu kütüphanelerimizi rahatlıkla ziyaret edebilir, istediğine rahatlıkla ulaşabilir. Sadece kütüphaneler değil, okullar, hastaneler, alışveriş merkezleri, kamu binaları, parklar, büyük siteler inşallah bu yapılara da büyük bir mutlulukla erişilebilirlik belgelerini vermeyi arzu ediyoruz” dedi.