Yalova Belediyesinin CHP'li meclis üyelerine şok suçlama

AK Parti Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, CHP'li meclis üyeleri hakkında şok iddialarda bulundu.

Yalova Belediyesi Aralık ayı meclis oturumunda gündem dışı dilek ve temenniler kısmında söz alan AK Parti'li Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, CHP Belediye Meclis Grup Başkanı Burçin Tangürek ve görevinden uzaklaştırılan ve yargılanan meclis üyesi Halit Güleç hakkında iddialarda bulundu.

“Bağış arazisini Güleç'e satıyor”

Şahin, Tangürek ve Güleç hakkında soru önergesi vererek şu iddialarda bulundu:

“Yalova Merkez Soğucak Köyü Karatepe mevkiinde bir imar uygulaması yapılıyor. Ne tesadüf ki CHP Parti Yöneticisi Burçin Tangürek bu uygulamayı yapıyor. Yine ne tesadüf ki bu alan içerisinde arazisi olan bir vatandaş, Burçin Tangürek'e arazi bağışı yapıyor. İmar uygulaması sonucu oluşan 233 ada 9 no'lu parsel yine başka bir tesadüf ile Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'e satılıyor. Enteresan tesadüfler zinciri.”

Şahin, şu soruları sorarak konuşmasına devam etti:

“1. Bu arsa bağışı ne karşılığında yapılıyor?

2. Normal satış harcı daha az olmasına rağmen neden bağış tercih ediliyor?

3. Bağışın ardından söz konusu arsanın Belediye Başkan Yardımcısına satılmasının perde arkasındaki çarpık ilişki nedir?

4. Arsanın değeri ne kadar?

5. Ödeme kimin bütçesinden yapılıyor?

6. Halit Güleç'in üzerine kayıtlı böyle bir arsa var mı?

7. İmar uygulamasını belediyeler yapar, vatandaştan alınacak bağışlar direk belediyeye yapılması gerekirken neden CHP Meclis Üyesine bağış yapılıyor. Bu yapılan İmar uygulaması karşısında alınan bir rüşvet ödemesi midir?

8. Yalova'da 300 bin kişi yaşamasına rağmen neden bir başkasına değil de İmardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'e arsa devir oluyor?

9. Not: Kanunen tapu iptal davası normal satışta yapılabilir fakat bağış yapıldığında ileriki yollarda olay ortaya çıksa bile tapu iptal edilemiyor. Acaba bu sebepten mi bağış olarak işlem yapıldı.

10. Bu normal bir alışveriş ise neden Burçin Tangürek arsayı bir başkasının adına olarak kendini gizliyor?”

Gerginlik artınca oturum kapatıldı

CHP'li meclis üyeleri soruları yanıtlamazken AK Parti'li meclis üyesi Fatih Şahin, “Bize işgalci diyorsunuz. Biz kayıp 23 milyonun yargı sürecinde geldik. Siz kayıp 23 milyonu açıklayın” ifadesini kullandı.

Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ise, “Siz 50 milyon lira diye kullandığınız krediden dolayı borçlarınızı ödediniz diye algı yaparken biz susuyoruz. Biz 20 milyon kredi kullandık. Üstüne özkaynaklarımıza 2 milyon daha ekledik ve o kaybolan paranın sahiplerine ödedik. Yani mükerrer 2 defa ödeyeceğiz şimdi onu. Bunu bütün kamuoyu bilsin bir kere. Belediyeyi devraldığımızda 238 icra vardı hepsini kapadık” dedi.

CHP'li meclis üyesi Sefer Keskin'in “Belediye şirketi Yabeltaş'a ait iki aracı icradan sattınız” demesi üzerine gerginlik arttı. Keskin konuşma esnasında Başkan Vekili Tutuk'a “lan” ifadesi kullanması üzerine arbede giderek arttı. Başkan Vekili Tutuk oturumu kapatarak ortamı sakinleştirdi.