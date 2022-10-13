Yalova Belediyesi'nin drama kurs kayıtları başladı

Yalova Belediyesi'nin kendi bünyesinde oluşturduğu drama kursu için kayıtlar başladı.

İlk kez geçtiğimiz sene yapılan ve tiyatro sanatına ilgi duyan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ‘Yaratıcı Drama Kursu'nun yeni dönemi için kayıtlar başladı. Bu sene 2 grup olarak düzenlenecek kursta 1. grup 5-9, 2. grup ise 10-15 yaş aralığında olacak.

Yalova Belediyesi Sabahattin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu'nda yapılan kayıtlar için son günün 23 Ekim Pazar gününe olduğu açıklandı. Yalova Belediyesi'nden yapılan açıklamada 0226-813 50 90 numaralı telefondan konuyla ilgili bilginin alınabileceği kaydedildi.