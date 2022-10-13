İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yalova Belediyesi'nin drama kurs kayıtları başladı

Yalova Belediyesi’nin kendi bünyesinde oluşturduğu drama kursu için kayıtlar başladı.

Yalova Belediyesi'nin kendi bünyesinde oluşturduğu drama kursu için kayıtlar başladı.


İlk kez geçtiğimiz sene yapılan ve tiyatro sanatına ilgi duyan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ‘Yaratıcı Drama Kursu'nun yeni dönemi için kayıtlar başladı. Bu sene 2 grup olarak düzenlenecek kursta 1. grup 5-9, 2. grup ise 10-15 yaş aralığında olacak.


Yalova Belediyesi Sabahattin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu'nda yapılan kayıtlar için son günün 23 Ekim Pazar gününe olduğu açıklandı. Yalova Belediyesi'nden yapılan açıklamada 0226-813 50 90 numaralı telefondan konuyla ilgili bilginin alınabileceği kaydedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.