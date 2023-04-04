İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yalova Belediyesi'nin nisan ayı etkinlikleri başlıyor

Yalova Belediyesi’nin ‘Gelenekten Geleceğe İbrahim Müteferrika Kültür ve Sanat Sezonu’, Nisan ayında da birçok etkinliği Yalovalılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Yalova Belediyesi'nin ‘Gelenekten Geleceğe İbrahim Müteferrika Kültür ve Sanat Sezonu', Nisan ayında da birçok etkinliği Yalovalılarla buluşturmaya hazırlanıyor.


Ücretsiz düzenlenecek söyleşi, tiyatro ve çocuk oyunları ile Yalovalılara eğlenceli vakitler yaşatılacak. 6 Nisan Perşembe günü, Tarık Tufan ve Selahattin Yusuf söyleşisi ile başlayacak etkinlikler, 29 Nisan Cumartesi günü ‘Küçük Prens' isimli çocuk tiyatrosu ile son bulacak. Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikler şöyle oldu:


06 Nisan Perşembe, (Söyleşi) Tarık Tufan ve Selahattin Yusuf, saat: 21.00, Kent Müzesi


08 Nisan Cumartesi, (Çocuk Oyunu) İnteraktif Oyun Atölyesi, saat: 13, 15 ve 17.00, Çocuk Tiyatrosu


13 Nisan Perşembe, (Söyleşi) İsmail Kılıçarslan ve Ersin Çelik, saat: 21.00, Kent Müzesi


15 Nisan Cumartesi, (Çocuk Oyunu) Rintin ve Tosti, saat: 13.00, Çocuk Tiyatrosu


15 Nisan Cumartesi, (Çocuk Oyunu) Büyük Küçük Komedi, saat: 16.00, Çocuk Tiyatrosu


16 Nisan Pazar, (Çocuk Oyunu) Gürültülü Show, saat: 13.00, Çocuk Tiyatrosu


17 Nisan Pazartesi, (Çocuk Oyunu) Büyük Yıldız Olacak Çocuk, saat: 13.00 ve 15.00, RDKM


26 Nisan Çarşamba, (Tiyatro) Ölü Ozanlar Derneği, saat: 21.00, RDKM


29 Nisan Cumartesi, (Çocuk Oyunu) Küçük Prens, saat: 13, 15 ve 17.00, Çocuk Tiyatrosu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.