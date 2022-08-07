Yalova Belediyesi'nin psikolog danışmanlık hizmeti devam ediyor

Bahçelievler Mahallesi Stadyum Caddesi'nde bulunan Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü binasında psikolog danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 0 226 811 50 00 (1616) numaralı randevu alıyor.

Psikolog Nazmiye Hilal Özbek Taş tarafından verilen seanslar 10.00 - 16.00 saatleri arasında kadın, erkek ve ergen bireylerin yanı sıra çocuklara da veriliyor. Depresyon, kaygı bozukluğu, panik atak yaşayan Yalovalı vatandaşlar bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor.