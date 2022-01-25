Yalova beyaza büründü

Yalova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Şehir merkezi beyaza büründü.

Yalova genelinde etkili olan kar yağışı aralıklı olarak devam ediyor. Şehir merkezinde etkili olan kar yağışı sonrası sokak ve caddeler beyaz örtüye büründü. Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra Paşakent Mahallesi'nde kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor

Öte yandan 14. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının etkili olduğu Yalova-Bursa yolu Süpürgelik mevkiinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. İl Özel İdare ekipleri ise köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Köy yollarında 3 farklı ekibin çalıştığı sahada 32 personel görev yapıyor. Çalışmalara 3 tuzlama, 3 greyder, 3 kepçe, 1 kar kürüme kamyonu ve 3 nakliye kamyonu katılıyor.

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, çalışmaların Armutlu ve Altınova'nın yüksek köylerinin yanı sıra merkez Sugören ve Güney köyünde yoğunluklu devam ettiğini dile getirerek, “Şu an itibariyle ulaşılamayan köyümüz yok. Yüksek kesimlerde kar etkisini daha fazla gösteriyor. Ekiplerimiz de bu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.