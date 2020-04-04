Yalova da istemeden yasağa uydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışların yasaklandığını açıklamasının ardından İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi büyük şehirlerin arasında kalan Yalova da ister istemez yasağa uydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışların yasaklanmasının ardında İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi büyük şehirlerin arasında olan Yalova'nın da bu kapsama girdiğini belirten Yalova Valisi Muammer Erol, "Bizim komşularımızın tamamı büyükşehirdir. Yani fiilen aslında alınan bu kararla 30 Büyükşehir ve Zonguldak gibi Yalova da bu şehirlerde uygulanmakta olan kurallar kapsamına dahil edilmiş oldu. Çünkü Yalova'dan herhangi bir şekliyle il dışına çıkmak isteyenler büyükşehirlerle ilgili alınan giriş çıkış yasakları kapsamında uygulanacak tedbirlerle karşı karşıya kalacaklar. Dolayısıyla bizim buradan Yalova'dan, il dışına çıkmak isteyen vatandaşlarımızla ilgili uygulayacağımız kurallarda alınan bu tedbirlerle paralel olacak. Bizim uygulamalarımız da bu yönde” diye konuştu.

Erol, transit geçişle ilgili genelgeyi uyguladıklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra, gelen bakanlığımızın genelgesinde kurallar var. Transit geçişlerle ilgili o genelgede belirtilen kurallar uygulanarak mümkün, herhangi bir sorun olmayacak. Esas olan üretim ve tedarik zincirinin bir şekilde devam ettirilmesi mutlaka ama vatandaşlarımızın da her birinin işte kendinin o halini ilan ederek alınan sıfır temas ve maksimum hijyen maksadıyla alınan tedbirlere azami uyma gayreti, çabası göstermeleri bizim sağlamaya çalıştığımız. O noktada da Yalova için şunu söyleyebiliriz, Yalova'da hakikaten insanlarımız, hem basın yoluyla hem görsel medya yoluyla duydukları, işittikleri tedbirlere hem de valiliğimizce alınan ve mahallinde uyguladığımız idame ettiğimiz kurallara uyma noktasında ciddi bir özen ve gayret içindeler. Bu noktada Yalova'da vatandaşlarımıza teşekkür etmemiz gerekiyor, sağ olsunlar. Bu titizliklerini devam ettirdikleri sürece korktuğumuz başımıza gelmeden bu süreci atlatacağız diye ümit ediyoruz.”