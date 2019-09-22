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Yalova derbisi Kadıköyspor'un

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 10.

Grup ilk haftada maçında Kadıköyspor, Yalovaspor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Yalova Atatürk


Hakemler: Volkan Kırbaş, Eray Karmil, Keremşah Balbay


Kadıköyspor: Sezgin Dursun, Kaan Tamcan, Mustafa Ün, Emre Sonkur, Can Karaman, Batuhan Eren, Umut Kıral, Birindar Güneş, Yusuf Menekşe (Mehmet Durukan dk. 68), Mertcan Dursun (Ahmet Kaan Zor dk. 72), Levent Kaya (Alkın Mercimek dk. 80 ?)


Yalovaspor: Ahmet Pekgöz, Ömer Furkan Öztürk, Onurcan Küçük, Burak Çınar, Murat Gülbaba, Suat Avcı, Coşkun Akyil (Muharrem Kaban dk. 69), Enver Beyazit (Onur Aydın dk. 57), Semih Baştan (Salih Kaan Kaplan dk. 87 ?), Metin Çalışkan, Alperen Topçular


Gol: Levent Kaya (dk. 27) (Kadıköyspor)


Sarı kartlar: Sezgin Dursun, Kaan Tamcan, Umut Kıral, Birindar Güneş, Emre Sonkur (Kadıköyspor), Enver Beyazit (Yalovaspor)

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