Yalova Devlet Hastanesi'nde başarılı bir kanser ameliyatı daha

Yalova Devlet Hastanesi'nde meme kanseri ön tanısı ile takibe alınan 58 yasındaki hastanın Genel Cerrahi Hekimi Op. Dr. Hasan Eroğlu tarafından yapılan meme biyopsisi patologlar tarafından incelenerek tanısı kesinleştirildi. Operasyon hazırlıkları ivedilikle tamamlanan hasta çok kısa sürede başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşturularak taburcu edildi.

Yalova Devlet Hastanesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, operatör doktorlar Hasan Eroğlu,.Ahmed Taha ve Bahtiyar Hamitoğlu tarafından 2022 yılında 30'un üzerinde başarılı kanser ameliyatı gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada tam donanımlı hastanedeki ameliyat sayılarını artırılmasının hedeflendiği ifade etti.

Op .Dr. Hasan Eroğlu ise ekip olarak başarılı operasyonlara devam etmek istediklerini söyledi. Artık hastaların başka hastanelere sevk ya da başvurusuna gerek kalmadan sağlığına kavuşması istediklerini söyleten Eroğlu, destekleri için Başhekim Hasan Ergenç'e teşekkür etti.