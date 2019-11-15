İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yalova Efe Boks Kulübü'nden anlamlı hareket

Yalova’da faaliyet gösteren Efe Boks Kulübü, yeni kurulmasına karşın aldığı başarılarla dikkat çekerken, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor.

Yalova'da faaliyet gösteren Efe Boks Kulübü, yeni kurulmasına karşın aldığı başarılarla dikkat çekerken, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Kulüp yönetimi aldığı karar doğrultusunda şehit, gazi ve engelli ailelerin çocuklarına ücretsiz olarak boks eğitimi vermeye başladı.


İlk olarak 2017 yılındaki Türkiye Şampiyonası'nda Yalova Efe Boks Kulübü'nden Muratcan Kargın şampiyonluk elde ederken, Fırat Altay ve Ferdi Altun ise Türkiye üçüncüsü olmuştu. 2019 yılında Gümüşhane'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda ise Murat Kargın yine kürsüye çıkarak Türkiye üçüncülüğü elde etti. Yalova Efe Boks Kulübü, şampiyonalarda ki başarılarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Kulüp Kenan Öztürk, şehit ve gazi yakınları ile engelli ailelerine ücretsiz boks eğitimi verdiklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.