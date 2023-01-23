Yalova Esenköy'de cip ile otomobil çarpıştı

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde meydana gelen trafik kazasında cip ve otomobilin çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Esenköy beldesi Sahil Caddesi'nde seyreden 34 EPZ 370 plakalı cip, ara yola dönmek istediği sırada arkadaşından gelen 77 AJ 575 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil çevreki bir inşaatın alanına girdi. Kaza cip sürücüsünün sinyal vermeden ara sokağa dönüş yaptığı sırada meydana geldiği ileri sürüldü.

2 araçta da maddi hasara neden olan kazayla ilgili tahkikat sürüyor.