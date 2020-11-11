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Yalova “Geleceğe Nefes” oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün Türkiye genelinde ortaklaşa düzenlediği ‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyası kapsamında Yalova Altınova’da fidanlar toprakla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde ortaklaşa düzenlediği ‘Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Yalova Altınova'da fidanlar toprakla buluştu.


Daha yeşil bir Türkiye hedefi ile başlatılan kampanya çerçevesinde fidan dikim işlemi, 81 ilde aynı anda gerçekleştirildi. Gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla her yıl 11 Kasımda “Milli Ağaçlandırma Günü” kutlanması uygun görülmüştü. Altınova'da gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, Altınova Orman İşletme Şefi Selçuk Yılmaztürk ve personeli ve daire amirleri katıldı.

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