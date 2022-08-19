Yalova Güneyköy'de tapu teslim töreni

Yalova İl Özel İdaresi tarafından Yalova merkeze bağlı Güneyköy'de tapu teslim töreni düzenlendi.

İl Özel İdaresi, Güneyköy'deki mevcuttaki imar planlarının iptal olmasından dolayı yeni plan çalışması başlatmış ve 2021 yılında bu plan kesinleşmişti. Yaklaşık 2,5 yıl süren imar planı ve imar uygulaması sürecinin sonunda yaklaşık 307 parsel uygulamaya girdi ve uygulama sonucu 321 parsel olarak yaklaşık 600 vatandaşın imar sorunu çözüme kavuşturuldu. Yapılan çalışma sonucu köylülere tapuları düzenlenen törenle verildi.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, “Köyümüzde ilk imar planı 1986 yılında başlamış 1990 yılında onaylanmış ardından 2006-2016 yıllarında plan revizyonları yapılmış ve aynı yıl imar uygulaması tamamlanmıştır. Mevcuttaki imar planları iptal olması sebebiyle yeni plan imar çalışmaları 2020 yılında tamamlanarak yaklaşık 2,5 yıl süren plan ve uygulama sürecinin sonunda hak sahiplerinin problemleri çözüldü. İl Özel İdaresi olarak sorunun değil çözümün bir parçası olmanın da mutluluğu içindeyiz” dedi.

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel her parseldeki sorunun ele alınarak çözüme kavuşturulduğunu ifade ederek “Güneyköy'ümüzün çok önemli problemini mal sahiplerine bir mali külfet de getirmeden ve en üst düzeyde kazanım elde edecekleri şekilde bu sorun çözülmüş oldu” dedi.

Ardından protokol üyeleri köylülere tapularını teslim etti. Törene Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Jandarma Alay Komutan Vekili Özkan Seyrek, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Arif Laçin, Tapu Müdürü Mustafa Koç, Kadastro Müdürü Şinasi Abanoz, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Muhammed Edib Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar da katıldı.