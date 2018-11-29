Yalova Halk Eğitim rekor kırdı

Yalova HEM, bin 200 kurs açarak 21 bin kursiyeri eğitti.

Konuyla ilgili bilgi veren Yalova Halk Eğitim Müdürü Sadrettin Doğan, “1 Ekim 2017 yılında başlayan 2017/2018 eğitim öğretim yılımızı 1 Ekim 2018 tarihi itibarı ile sonlandırdık. Bu yıl gerçekten çok yoğun bir yıl geçirdik. Bu tarihler arasında bin 200 kurs açtık. Bir önceki yıl bu rakam 980 kurstu. Bu yıl kursiyer sayısında da çok önemli bir artış yaşadık. Bu yıl 24 bin 549 kişi kurslardan faydalandı. Bu rakam geçen yıl 19 bin 870 kişiydi. Yani 2017/2018 eğitim öğretim yılında gerek açılan kurs ve gerekse kursiyer sayıları anlamında rekor kırdık” dedi.

Doğan, iş karşılığı ücret kurslarının da çok ilgi gördüğüne dikkat çekerek, “Bu yıl iş karşılığı ücret kurslarımız da çok büyük ilgi gördü. Bu kurslardan 600 kişi faydalandı. Burada ağırlığı Suriye'den ülkemize gelen kursiyerlere verdik. Türk ve Suriyeli karışık gerçekleşen kurslara katılanlara aylık bin TL bir ücret ödendi. Kat hizmetleri, komilik, servis görevlisi ve bahçecilik kurslarından faydalandılar. Burada özellikle de komilik, kat hizmetleri ve servis görevlisi hizmetleri eğitimi alan kursiyerlerimize hemen iş sağladık. İŞKUR ile yapılan ortak çalışma ile bu elemanlara ihtiyaç duyanlar kursiyerlerimizi işe başlattılar. Bu kurslar 10 Aralık 2018 tarihinde sona erecek ve sertifikalar da dağıtılacak” diye konuştu.