Yalova İçme Suyu Ana İsale Hattı Projesi'nde ilk kaynak atıldı

Yaklaşık 500 milyon lira maliyetli Yalova İçme Suyu İsale Hattı Projesi'nde ilk kaynak Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar tarafından atıldı.

Yeşil Körfez Su Birliği tesislerinden başlayarak Çınarcık'tan Altınova ilçesine kadar toplam 70 kilometre uzunluğu sahip olacak Yalova İçme Suyu Ana İsale Hattı Projesi'nde ilk kaynak düzenlenen törenle atıldı. Yeşil Körfez Su Birliği'nde gerçekleşen törende hattaki ilk kaynağı Başkan Vekili Tutuk ve İl Başkanı Bağatar attı.

Yüzde 20 su kaybının önüne geçilecek

Tutuk, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmanın Yalova tarihinin en büyük projelerinden birisi olduğunu ifade etti. Yalova'daki eski hattın yaklaşık 50 yıldır kullanıldığını ve yüzde 20 kayıp kaçak oranının yaşandığına dikkati çeken Tutuk, şöyle konuştu:

“Eski hat 1 metre çapındaydı. Yeni hat 140 santim çapında olup Yalova'nın 100 yıl su ihtiyacını taşıyabilecek bir proje. Bu projenin içinde 2 adet ilave su deposu mevcut. Biliyorsunuz yazın yoğunluktan dolayı Yalova'mızın yüksek noktalara su çıkmamakta. Bazı köylerimizde de problem yaşıyoruz. Allah'ın izniyle 18 ayda projemiz tamamlandığında artık Yalova'mızda yüzde 20'lik bir kayıp söz konusu olmayacak. Yüksek kotlardaki vatandaşlarımız da artık susuz kalmayacak. Yalova'mıza, Yalova halkımıza hayırlı uğurlu olsun.”

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ise, “Deprem kuşağında olan ilimizdeki zemin sıvılaşması ve kayıp kaçağın önlenmesi anlamında çok önemli bir proje. Şehrimiz büyüyor, gelişiyor ve her geçen gün nüfusu da artıyor. O sebeple doğal kaynaklarımızı idareli kullanmamız ve kayıp kaçakları engellememiz gerekiyordu. Bu yatırımları hep ileri düşünerek yaptığımız için inşallah önümüzdeki 20-30 sene yeni yapacağımız baraj ile Yalova'nın su ihtiyacını karşılamayı umut ediyoruz” dedi.

Ulubol İnşaat tarafından yapımı üstlenilen proje çerçevesinde 70 kilometre çelik boru içme suyu iletim hatları, terfi merkezi, 50 metreküplük yeni beton su toplama yapısı, branşman yapısı, 3 adet basınç düşürme odası inşaatı ve çıkış kapısı, çıkış boru hattı ve 2 su deposu devreye girecek. Çalışmalar çerçevesinde toplamda 21 bin metreküp su barındıran 5 mevcut su deposu yenilenirken yardımcı yapılar da yapılacak.