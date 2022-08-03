Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde devir teslim töreni

Abdülaziz Yeniyol'dan devraldı.

Yeniyol, göreve yeni başlayan Halil İbrahim Akmeşe'ye iyi dilek ve temennilerde bulunarak başarılar diledi. Görevi devralan Akmeşe de, bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve verdiği hizmetlerden dolayı Yeniyol'a teşekkür etti.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürü Akmeşe göreve başlamasıyla ilgili yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“01 Ağustos 2022 tarihinde Valimiz Sayın Muammer Erol' un kabulünden sonra Yalova İl Millî Eğitim Müdürü olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Şahsıma bu önemli vazifeyi tevdi eden Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer başta olmak üzere bize güvenen devlet büyüklerimize şükranlarımı arz ediyorum. Marmara Denizi'nin kıyısındaki bu güzel şehre, Yalova'mıza, il müdürü olarak atanmanın onuruyla bu şehre ve bana güvenenlere layık olmaya çalışacağım. Görev sürem boyunca eğitim adına gösterilecek en küçük gayretin geleceğe atılan büyük bir adım olduğu bilinciyle vazifemizi yerine getireceğiz. Türk düşünürü Farabi'nin: ‘Eğitimin nihai amacı, kişinin kendisi ve çevresi için faydalı hale gelebilmesini sağlamaktır. Gerçek ve geçerli olan başarı; herkes için huzurlu ve güvenli olan bir dünyanın oluşmasına, gelişmesine katkıda bulunmaktır' sözlerini gaye edinip Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartma hedefine hizmet edecek, Orta Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'ya uzanan gönül coğrafyasına lider olacak, ülkemizi tüm dünyada gururlandıracak Aziz Sancarlar, Selçuk Bayraktarlar yetiştirmek için çok çalışacağız. Tarihimizden aldığımız güç ve sorumluluk duygusu içerisinde şehrimizin eğitimine, yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimizle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde katkı sunacağız. Ve bu hedeflere eğitimin tüm paydaşlarıyla birlikte yürüyebilmek için üç temel ilkemiz olacak: “adil olmak, eşit olmak ve çok çalışmak. Bu ilkelerden taviz vermeden iş birliği ve gönül birliğiyle Yalova'mızı her alanda başarıya taşıma, eğitimin niteliğini artırmak için mücadele edeceğiz. Bugüne kadar görev yapmış, şehrimizin eğitimine katkıda bulunmuş herkese emeğinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizler de bu bayrağı daha ileriye götürüp bizden sonrakilere teslim edeceğiz.”