Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Akmeşe'den Ankara'da temaslar

Akmeşe, Bakan Mahmut Özer'in Ankara'da 81 ilin milli eğitim müdürü ve mesleki ve teknik eğitimden sorumlu yöneticileriyle mesleki ve teknik eğitim değerlendirme toplantısına katıldı. Akmeşe, ardından bakan yardımcıları Sadri Şensoy, Petek Aşkar'ın yanı sıra bakanlık genel müdürlerini ziyaret etti.

Akmeşe ziyaretlerde Yalova eğitiminin genel durumu, 2021-2022 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında yürütülecek çalışmalar, Çevre Dostu 1000 Okul Projesi ile 10.000 Okul Projesi çerçevesinde yürütülen faaliyetler, köy ve benzeri yerleşim yerlerinde açılacak okullarla ilgili yapılan planlamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.