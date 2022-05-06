Yalova İl Özel İdaresi araç filosu yenileyecek

Yalova İl Genel Meclisi'nde İl Özel İdaresi'nin araç ve iş makinesi parkurunu güçlendirmek adına yeni taşıtların alınması yönünde karar alındı.

İl Genel Meclisi, mayıs ayı ikinci birleşimi İl Özel İdare Toplantı Salonu'nda yapıldı. Hasan Soygüzel başkanlığında bir araya gelen meclis, makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin durumunu gündeme aldı.

Okunan gündem maddesinde İl Özel İdaresi'nin araç ve iş makinelerinin yetersiz olduğu, bu nedenle işlerin aksamadan yürütülmesi için acil olarak bir adet kanal kazıcı yükleyici loder ile yine acil olarak ihtiyaç duyulan iki adet kar küreme ve tuzlama ekipman montajlı damperli kamyon ve de bir adet damperli kamyona ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Loderin Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla satın alınmasına karar kılındı. Kamyonların ise İller Bankası A.Ş.'den proje kredisi talebinde bulunulması görüşüldü.

Gündem maddesi Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.