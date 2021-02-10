Yalova İmes Makine OSB'den karakol yapımına destek

Yalova'da yerli, yeşil ve yenilikçi yatırımı ile dikkatleri üzerine çeken İmes Makine İhtisas OSB'den gelişen Yalova'ya bir destek daha geldi. Yalova Valiliği ile yapılan görüşmeler sonrası Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir karakol yapılması için imzalar atıldı.

Yalova'nın son dönemin en çok tercih edilen şehirlerinden olması ile birlikte Bağlarbaşı Mahallesi'nde ihtiyaç hâline gelen karakol için Yalova İmes Makine İhtisas OSB'den tam destek geldi. Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Müfettiş Hamdi Girgin İlkokulu'nun müştemilatı dışında kalan yaklaşık 550 metrekare alana Narkotik ve Çevik Kuvvet unsurlarının konuşlandırılabileceği polis noktası yapılması için protokol imzalandı.

Yalova Belediyesi'nce yer tahsisi yapılan ve tamamlandığında, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Polis Merkezi Amirliği ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği gibi değişik birimlerin aynı alanda konuşlandırılabileceği, bir karakol olarak faaliyet gösterecek alanın; Yalova Valiliği'nde gerçekleşen imza töreninde, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Emniyet Müdürü M.Hakan Fındık ve Yalova İmes Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir hazır bulundu.

Bir süre önce konunun Yalova Valisi Muammer Erol tarafından kendisiyle paylaşıldığını ifade eden Yalova İmes Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, şunları kaydetti:

“Valimizin bir süre önce Yalova'mıza dair bu ihtiyacı belirtmesi üzerine biz de üzerimize düşen her neyse yapacağımızı valimize ifade etmiştik. Valimizin konuyu bizimle paylaşması, şehrimize fayda sağlayacak bir projede bizim de bir katkımız olmasına sebep oldu. Bu durum bizleri mutlu etti. Yalova Belediyesi'nin yer tahsisini de tamamlaması ile birlikte biz de ihtiyaç duyulan karakolun yapımı için elimizden geleni yapacağız. Hem şehrimizin ihtiyaçlarından birinin daha giderilmesi, hem de emniyet teşkilatımızın rahat kullanacağı bir karakol için ne gerekiyorsa yapacağız. Biz sosyal sorumluluğumuzu biliyor, bu manada şehrimize katma değer sunacak her projeye elimizden geldiğince destek vermeyi sürdüreceğiz. Bu anlamda emeği geçen başta herkese şükranlarımızı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.