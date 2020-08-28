Yalova İMES OSB'ye "Kovid güvenliği belgesi" verildi

TSE'ye müracaat ettiklerini belirten Tuna, “Zaten bu çalışmalarımızı biz kurallar çerçevesinde yapıyorduk. TSE'den yetkili uzman arkadaşlar gelip yerinde denetimlerimizi yaparak bu belgemizi aldık. Tabi bu Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni Türkiye'de alan ilk OSB'lerdeniz. Yalova'da ilk kurum olarak bunun gururunu yaşıyoruz” ifadesini kullandı.

Tuna, Yalova İMES Makine İhtisas OSB'de hedefledikleri gibi 2021 yılında 50 tane fabrikanın temelinin atılacağını söyleyerek, OSB'nin tam faaliyete geçmesiyle 21 bin kişiye istihdam sağlanacağını anlattı. Tuna, “2021 yılında fabrikalar inşaata başlayacak. 2022-2023 yılında da ilk fabrikaların üretime geçtiğini göreceğiz. Tabii burada fabrikaların üretime geçmesiyle birlikte Yalova'da da bir hareketlilik olacaktır. Nihaî ve tam doluluğa geldiğimizde 21 bin çalışanı olacaktır. Sanayi bölgelerinde Yalova organize sanayii bölgemizde bununla ilgili de çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir” dedi.