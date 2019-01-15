Yalova itfaiyesi 1 yılda bin 312 olaya müdahale etti

Trafik kazaları, yangın, su baskını, kurtarma gibi olayların haricinde ekipler kar yağışlarında da önemli bir görev üstlendiler. Paşakent Mahallesi başta olmak üzere, il merkezindeki mahallelerde kar küreme çalışmalarına katılan Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bölgemizde bulunan ilçe, belde ve şehir dışında bulanan olaylara da anında müdahale ettiler.

Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2018 yılı içerisinde 356 yangına, 65 su baskınına ve 92 trafik kazasına müdahalede bulundu. Aynı yılda 9 yol yıkama ve tuzlama çalışması, 45 arozözle su verme, 263 yangın güvenlik kontrolü yapan ekipler, 482 kurtarma faaliyetini de başarıyla tamamladı. 2018 yılında toplam 1312 olaya müdahale edildi.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 yıl içinde toplam 3000 kişiye yangın güvenlik dersi verildi. Üniversite öğrencileri, okullar, hastane çalışanları ve diğer kamu kuruluşları itfaiye personeliyle tanıştı, araçlar tanıtılarak haber merkezinin işleyişi gösterildi. Bunların yanı sıra ihbar hattının nasıl kullanılacağı anlatıldı.