İhlas Haber Ajansı

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Yalova İtfaiyesi 3. ekibini Gaziantep'e gönderdi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Hatay’a giden ilk arama kurtarma ekiplerinden olan Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Gaziantep’e de bir ekip daha gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Hatay'a giden ilk arama kurtarma ekiplerinden olan Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Gaziantep'e de bir ekip daha gönderdi.


Geçtiğimiz hafta yaşanılan depremin ardından deprem bölgesine sabahın ilk saatlerinde kentten yola çıkan Yalova Belediyesi ekipleri, Hatay'da arama kurtarma faaliyetlerinde görev almıştı. Bölgeye ulaşan Yalova Belediyesi ekiplerine destek vermek için İtfaiye Müdürlüğü kısa bir süre sonra ikinci ekibi de bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarında bulundu.


3. ekip Gaziantep'te


Hatay'da 1 hafta arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren Yalova Belediyesi ekipleri bölgede enkazdan birçok vatandaşı sağ çıkartarak başarılı bir çalışma sürdürdü. Hatay ilinden dönen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin ardından bu kez üçüncü ekibi ise depremden etkilenen Gaziantep iline yolladı.

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