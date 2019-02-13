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Yalova jandarmasından fuhuş operasyonu

Yalova’da fuhuş yaptığı tespit edilen 11 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilirken, 1 adet tabanca ele geçirildi.

Yalova'da fuhuş yaptığı tespit edilen 11 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilirken, 1 adet tabanca ele geçirildi.


Aldığı bir istihbarat sonrası harekete geçen Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, Yalova'nın Altınova ve Çiftlikköy ilçelerindeki 5 işletmeye eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda fuhuş yaptığı tespit edilen 11 yabancı uyruklu kadınla bu kadınların fuhuş yapmasına yardım ve yataklık eden 8 kişi yakalandı. İşletme ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ile 2 adet şarjör ve 26 adet mermi de ele geçirildi. Fuhşa yataklık yapan 8 kişi çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere salıverilirken, 11 yabancı uyruklu hayat kadının ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

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