Yalova jandarmasından uyuşturucu operasyonu

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı Şubat ve Mart ayları aralığında uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik birçok operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlar kapsamında 27 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ev ve işyerlerinde gerçekleşen operasyonlarda ise 44 gram kubar esrar, 30 gram toz esrar, 133 adet uyuşturucu hap, 66 gram skunk, 20 gram metanfetamin, 5 gram bonzai ve 5 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.