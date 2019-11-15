Yalova Kadıköyspor teknik direktörünü değiştirdi

Grupta mücadele eden Yalova Kadıköyspor teknik direktör değişikliğine gitti. Son 4 haftada alınan 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonrasında Teoman Parıltan'la yollarını ayıran Kırmızı Siyahlı ekip TFF 2. Lig tecrübesi bulunan 28 yaşındaki genç teknik adam Özcan Sert'i takımın başına getirdi.

Beyşehir Belediyespor ile antrenörlük yaşantısına başlayan Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği atletik performans antrenörlüğü belgesine sahip olan Özcan Sert, TFF 2. Ligde mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da Engin İpekoğlu'nun yanı sıra yine TFF 2. Ligde yer alan İnegölspor'da bu sezon İsmail Güldüren'in yardımcısı olarak görev yaptı.

Kadıköyspor kulüp tesislerine gelen Özcan Sert, Kırmızı Siyahlı ekibin başkanı Mustafa Özel'le görüştükten sonra sözleşmeye imza attı. Kendisini bu göreve layık gören Kadıköyspor camiasına teşekkür eden Sert, başarılı olmak için var güçleriyle çalışacaklarının altını çizdi. Sert'in yardımcılığını İsmail Özbay yaparken kaleci antrenörü olarak Sedat Çelik görev yapacak.