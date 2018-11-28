Yalova Kadıköyspor'da şok istifa

Grup'ta Yalova'yı temsil eden Kadıköyspor'da Teknik Direktör Aytaç Yaka istifa etti.

Kadıköyspor'un genç teknik direktörü Aytaç Yaka, Çiğli Belediyespor ile 1-1 berabere kalınmasının ardından istifa ettiğini açıkladı. Yalova Kadıköyspor ile 9 maça çıkan Yaka, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Kadıköyspor 8. Grupta oynadığı son iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Aytaç Yaka'nın istifasının ardından kırmızı-siyahlılar hafta sonu Bursa'da karşılaşacağı Yıldırım Belediyespor maçına yardımcı ve kaleci antrenör Ferit Özinan hazırlayacak.

İstifası ile ilgili açıklamada bulunan Aytaç Yaka, ”Öncelikle Çalıştırmış olduğum Kadıköyspor'dan ayrıldığımı ve bu ayrılışın takımın kötü bir futbol oynadığından olmadığını belirtmek isterim. Daha önce takımın içerisinde olan yanlışlara karşı hem düzeltmeye çalışarak, hem de doğru prensiplerimizden vazgeçmeyerek devam ettik. Takımımızın özellikle son haftalarda iyi bir çıkış içerisinde olmasına rağmen ,kulüp bünyesinde karakterime ve prensibime aykırı olan bu davranışlar devam etmemem gerektiğini düşündürmüştür. Çalıştığım bu süre içerisinde Kadıköyspor Kulübü'ne olumlu katkılarda bulunmayı başardığımı düşünüyorum. Çalıştığım bu süre içerisinde bana desteğini esirgemeyen Kadıköy Belediye Başkanı Mehmet Şahin'e, Kadıköy Belediyesi Destek Hizmetler Müdürü Bülent Yağcan'a ile Kadıköy halkına ve Kadıköyspor taraftarına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.