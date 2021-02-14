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Yalova kara teslim oldu

Yalova’da kar yağışı etkili oluyor.

Yalova'da kar yağışı etkili oluyor.


Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının normale dönmesiyle Yalova'da kar etkili olmaya başladı.


Kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde 1 metreye kadar ulaşırken, merkezin tamamında da etkili oldu.


Öte yandan, Yalova-Bursa Karayolu'nda, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından tuzlama ve küreme çalışması gerçekleştirildi. İl özel idaresi ise köy yollarında çalışma gerçekleştiriyor.


Kar yağışı hafta sonu etkisini arttırırken bugün de yoğun bir şekilde devam edecek ve pazartesi günü etkisini sürdürecek.

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