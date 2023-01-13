Yalova kıvırcığı koyununda 3. dönem başladı

dönemi İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Talaybaş arasında proje sözleşmesinin imzalanmasıyla resmen başladı.

Beşer yıllık periyodlar halinde uygulanan bu projeye 2012 yılında Damızlık Koyun Keçi Birliği ile yapılan protokolle başlanmıştı. 2017 yılında ikinci beş yıllık proje uygulaması sırasında Yalova Kıvırcık Koyununun farklılığı Üniversiteler ve İl Özel İdaresi desteği ile 2019 yılında yapılan DNA Analiz çalışması ile ispatlandı. Bu çalışmaların neticesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) tescil için başvuruda bulunularak 25 Ekim 2022 tarih ve 31994 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar ile yetiştiricilerimizin elinde bulunan Yalova'ya özgü ırk "Yalova Kıvırcığı" olarak tescillendi.

Bakanlık tarafından projeye katılan yetiştiricilere birinci beş yıllık süre içerisinde 1 milyon 617 bin 760 TL, ikinci beş yılda da 2 milyon 577 bin 110 TL olmak üzere toplamda 4 milyon 194 bin 870 TL destekleme ödemesi yapıldı. Ayrıca bakanlığın uyguladığı Koyun-Keçi Verimliliğini Artırma projesinde İlimizde 2014-2020 yılları arasında 408 bin TL Bakanlık, 75 bin 720 TL İl Özel İdaresi, 158 bin 352 TL de yetiştirici katkısı olmak üzere 637 bin 578 TL kaynakla 221 işletmeye 316 koç dağıtılarak Yalova Kıvırcık Koyunlarının yaygınlaştırılması amacıyla kullanıldı.

“Kıvırcık Koyun Irkının Halk Elinde Islahı Ülkesel Projesi” ile yetiştiricilere maddi ve teknik anlamda destek, ülkemizin yerli hayvanlarının verimliliğini artırmak, projelerdeki hayvanların bir örnek hale gelmesi, korunması gibi birçok kazanımlar elde edildi ve ırk farkındalığı oluştu. Damızlık kalitesi yükselmiş olan hayvanlar; satış fiyatı anlamında da diğer koyun ırklarına göre daha değerli konuma geldi.

Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde yerli ırkların korunması, geliştirilmesi ve çoğaltılması amacı ile başlattığı Kıvırcık Koyun Irkının Halk Elinde Islahı Ülkesel Projesi'nin 5 yıl süreli olan 3. dönemini ilimizde uygulamak üzere İl Müdürü Suat Parıldar ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Talaybaş arasında proje sözleşmesi imzalandı.

Projenin 3. döneminde 39 üretici 5 bin 20 baş dişi, 251 baş erkek olmak üzere toplam 5 bin 271 küçükbaş yeni tescillenen “Yalova Kıvırcığı” adı ile yer alacak.

İl Müdürü Suat Parıldar proje sözleşme imzası sonrasında yaptığı açıklamada “Her konuda olduğu gibi projenin üçüncü döneminin ilimizde uygulanmasında desteklerini esirgemeyen Valimiz, İl Özel İdaremiz ve Milletvekillerimize kurumumuz ve yetiştiricilerimiz adına teşekkür eder ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını dileriz” dedi.