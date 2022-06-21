İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yalova Kurban Pazarı artık Kazımiye köyünde

Yalova Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı dolayısıyla kurban pazarı çalışmalarını tamamladı.


Yeni kurulan kurban pazarı Kazımiye Köyü sınırları içerisinde 6 bin metrekare alanda hizmet verecek.


Günümüz koşullarına göre tasarlanan pazarda, ücretsiz otopark hizmeti, sosyal donatılar ve zabıta noktası yer alıyor. Vatandaşların daha kolay ulaşım sağlayabilmesi adına kurban pazarına bayram günü ücretsiz servis de kaldırılacak.


Ayrıca kalıcı olacak olan alan bayram dışında da hayvan pazarı kurulması planlanıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.