Yalova Mag-Der'den sanal tatbikat

Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-DER) ve Sürdürülebilir ve Yeşil Gelecek Kültür, Gençlik Derneği (SUREK) ile Sugören Köyü'nde sanal tatbikat gerçekleştirdi.

Tatbikat 25 gönüllünün katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk defa sadece kadınlardan oluşan MAG Sugören Arama Kurtarma Ekibi kurulumu tamamlanmış oldu. Ekipler, teori eğitiminde aldıkları yetenekleri tatbikatla pratikte uygulama ve pekiştirme fırsatı buldu. Yalova MAG Adnan Menderes Mahallesi ile eşleştirilen MAG Sugören Kadın Kurtarma ekibi kardeş ekip ilan edildi. Ekip üyeleri, tatbikatla coğrafyayı, ekip üyelerini ve kapasitelerini tanıma fırsatı buldu. MAG, en kötü şartlarda dahi, her türlü afet durumuna hazır olduğunu ortaya koymuş oldu.

Tatbikat sonrası Sugören Köyü'nde eğitimlerini başarılı bir şekilde bitiren kadın gönüllülere sertifikaları verildi. MAG-Der Başkanı Sabri Karaçam, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bölgemizde Mag Yapılanması ve MAG Eğitimleri hızla devam etmeye çalışıyoruz. Maraş depreminden sonra yoğun Eğitim taleplerini karşıladık ve Eğitimlerimiz devam edecek. Yalova Mag-Der olarak Tatbikatlar ve eğitim tazelemelerine önem vermekteyiz ekipler bu şekilde daha hazır ve dinamik kalmaktadır. Tatbikattaki amacımız Mag'larının birbirini yakından tanıması, kaynaşması, oluşacak olan herhangi bir Afet'te ekiplerin birbirine yardım etmeleri afet planlamamızda yer almaktadır. Afet Planlamasındaki yapıyı güçlü ve kalıcı kılmak için bu tatbikat yapıldı ve zaman zamanda yapılacak. Yapılacak olan sanal tatbikatın amacı, Yalova'da oluşan bir afet durumunda önce kendi köyünde ihtiyaç durumunda merkezde hasarlı olan bölgelerdeki MAG'lara destek ve yardım gitmesi planlandı. MAG Sugören Kadın arama kurtarma ekibi muhtemel Marmara depreminde Adnan Menderes Mahallesindeki MAG'lara destek vermesi planlamanın önemli bir parçası. Tatbikata katılan Kadın kurtarmacılar Sugören Mag kriz merkezine geldiler. Yalova da bulunan Mag kriz merkezinden gelen talimatlar istikametinde hasarlı adreslere sevk edildi. Hasarın çok olduğu ve İhtiyaç duyulan mahallerdeki konteynerlere sevk edildi. Mahallelerde bulunan Mag'larla beraber çalışmalara katıldılar. Başarılı geçen tatbikat sonunda değerlendirme yapıldı. Eksikler masaya yatırıldı.

Çare sizsiniz! Eğer örgütlenmez deprem öncesinde sırasında ve sonrasında neler yapmanız gerektiğini bilmezseniz, çaresiz kalırsınız! Seyirci değil katılımcı olalım!”