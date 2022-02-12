“Yalova, Marmara Bölgesi'nin turizm başkenti olmalı”

Dr. Suat Cebeci, kentte sanayiden ziyade turizme daha ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etti.

Cebeci, Kent Konseyi Başkanı Mustafa Kandemir Yürütme Kuruluna iade-i ziyarette bulundu.

Kandemir, Cebeci'ye Kent Konseyi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kandemir, gençlik ve engelli meclislerinin en yakın zamanda kurulacağını, bu konuda Yalova Üniversitesi'nin de desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Kent Konseyi meclislerine ve çalışma gruplarına her zaman destek vermeye ve her türlü iş birliğine açık olduklarını belirten Cebeci, Yalova ile ilgili konular görüşlerini açıkladı.

Cebeci, kentin denizi ve doğası nedeniyle sanayiden çok turizmiyle ön plana çıkması gerektiğini belirterek, “Yalova'nın Marmara Bölgesi'nin turizm Başkenti olarak planlanması gerek. Çünkü bu potansiyel Yalova'da var. 3 büyükşehrin ortasında kalan Yalova konumu açısında da avantajlı” dedi.