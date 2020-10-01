Yalova Master Takımı gözünü şampiyonluğa dikti.

16 takımın mücadele edeceği Marmara Masterler Konfedrasyon Ligi 20 Kasım tarihinde başlayacak. Lig öncesinde Yalova Masterler takımı çalışmalarını sürdürürken hazırlık maçlarıyla kendini deneme fırsatı buluyor. Yeşil kırmızılı ekibin teknik heyetinde ise Milli takım ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Faruk Yiğit, bir dönem Sakaryaspor'da forma giyen Selçuk Yiğitlik, eski Bursasporlu oyuncu Hakan Toroman ve Yalçın Tekin Çetin bulunuyor.

“Hazırlık maçlarında bileği bükülmedi”

Marmara Masterler Konfederasyon Liginde şampiyonluğu kovalayacak olan Yalova Master takımının oynadığı hazırlık maçlarında bileği bükülmedi. Yeşil kırmızılı ekip iki kez Çınarcık Master takımıyla sonrasında ise Menekşe Master ve son olarak Amatör Saha-1'de Gemlik Master takımıyla hazırlık maçını oynadı.

“Yalova'nın futboldaki en sevilen isimlerini bu takımda topladık”

Yalova Master Kakımının kurucu başkanı ve oyuncusu olan Coşkun Eroğlu, ”Yalova'mızı Marmara Masterler Konfederasyon Ligi'nde temsil etmeye hazırlanıyoruz. Yalova'da spora gönül vermiş isimlerle hareket ediyoruz. Futbolculuk döneminde Yalovaspor'da ter dökmüş arma aşkıyla mücadele etmiş isimleri şimdilerde Yalovaspor Master takımında topladık. İlkay Margılıçlı, Bilal Sezer, Orhan Bayraktar, Eren Özen gibi daha ismini sayamadığım birçok yıldız oyuncumuz kadromuzda yer alıyor. Teknik ekibimizde ise Faruk Yiğit gibi, Hakan Toraman gibi Selçuk Yiğitlik gibi Yalçın Tekin Çetin gibi futbolun önemli isimlerini bir araya getirdik. Sezon COVİD-19 önlemleri noktasında 20 Kasım tarihinde start alacak. Amacımız Yalova'yı başarıyla temsil edip şampiyon olmak” diyerek sözlerini noktaladı.