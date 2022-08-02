Yalova merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Yalova Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlü ekipleri tarafından “Göçmen Kaçakçılığı, İnsan Ticareti, Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama ve Bankacılık Kanununa Muhalefet” suçlarını işlediği belirtilen suç şebekesine yönelik Yalova, İstanbul ve Sakarya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 11 adreste gerçekleştirilen operasyonda Afganistan uyruklu F.A., N.M.T., İ.A. ve F.A. gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 32 düzensiz Afgan göçmen de yakalandı.

Afganistan'dan düzensiz göçmenleri Türkiye'ye getiriyorlardı

Operasyonla yakalanan şahısların Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri kaçak yollardan Türkiye'ye getirdiği belirlendi. Şüphelilerin getirdikleri göçmenleri kiraladıkları evlerde barındırdıkları, çeşitli gündelik işlerde çalıştırarak komisyon karşılığında gelir elde ettikleri öğrenildi. Şahısların ayrıca ‘Hawala' olarak tabir edilen yasadışı bankacılık faaliyeti yürüterek suç gelirlerini akladıkları bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.