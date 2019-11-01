Yalova Mozaik Çalıştayı'na ev sahipliği yapıyor

Halil İnalcık Kültür Merkezi'nde başlayan çalıştayın açılış törenine Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman eşi Dilek Salman'la birlikte katıldı. Hülya Kılıç Türkmen'in tablolarını inceleyen ve bilgiler alan Salman ardından sanatçı tarafından yapılacak dev Atatürk tablosuna ilk taşı koydu. 10 Kasım törenlerine kadar tamamlanacak dev mozaik tablo ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Yalova Hatırası köşesine yerleştirilecek.

Türkmen, “Mozaik tablo yapımı oldukça meşakkatli bir iş. Yalova'da çok yaygın bir sanat değil. Ülke genelinde yaygın. Bu anlamda Yalovalı sanatçılarında belki de önünü açmış olacağız” dedi.

Çalıştay'da eserlerini de sergileyen sanatçı Hülya Kılıç Türkmen tarafından yapılan ve dünya dördüncüsü olan “Somuncu Baba” tablosu da büyük ilgi gördü. Bu tablo hakkında da bilgi veren Türkmen, “Somuncu Baba tablosunu ilk yapmaya başladığımda onun hayatı hakkında birçok bilgi aldım. Hayatı beni çok etkiledi. O duygu yoğunluğu ile ortaya çıkan bir tablo oldu. Bu tablomu da Yalova'da sergilemekten büyük bir gurur duyuyorum” diye konuştu.