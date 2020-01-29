Yalova narkotik suçlarla mücadelede birinci

Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü N. Türker Yimsek, ödülünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun elinden aldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca Antalya'nın Serik ilçesindeki Ela Quality Resort Otel'de “2019 Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı toplantının sonunda narkotikle mücadele alanında etkin çalışma yürüten iller ödüllendirildi. İller nüfusuna oranla yapılan 4 ayrı gruplandırmanın ardından Yalova, kendi grubunda narkotik suçla mücadelede birinci oldu. 15 ayrı kriterde yapılan değerlendirme sonucunda Yalova, kendi grubundaki 22 il arasından birinci olmayı başardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü N. Türker Yimsek'e 2019 yılı içerisindeki uyuşturucu ile mücadelede elde edilen başarıları takdir ederek birincilik plaketi verdi.

Operasyonlar kararlılıkla sürdürülecek

Yalova Emniyet Müdürlüğünce son yıllarda uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan etkili operasyonlar ise göz dolduruyor. Her defasında suç ve suçla mücadelede etkin operasyonlara aralıksız devam edileceğini bildiren Yalova Emniyet Müdürlüğü, “Teşkilatımız suç ve suçluyla mücadelede birçok başarılı operasyona imza atıyor. Bu operasyonlarda gücünü ve enerjisini Yalova halkının teşkilatımıza olan inancından ve desteğinden alıyor. ‘Şok uygulamalar' ismi verilen operasyonlarda zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Havadan ve karadan çok sayıda polis ekibinin ve narkotik dedektör köpeklerinin katıldığı denetim ve operasyonlar ile halkımızın huzur ve esenliği için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da suç odakları ve suçluyla mücadele konusunda asla taviz verilmeyecektir. Çalışmalarımız bu kapsamda kararlılıkla sürdürülecektir” açıklamasında bulundu.