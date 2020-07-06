İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yalova organik aronyanın merkezi olacak

Sağlık meyvesi olarak bilinen aronyanın üretimi Yalova’da her geçen gün artıyor.

Sağlık meyvesi olarak bilinen aronyanın üretimi Yalova'da her geçen gün artıyor.


Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2017-2020 yılları arasında hayata geçirilen İl Özel İdare destekli projelerin uygulanması sonucu Yalova genelinde son 3 yılda 99 dekar alanda aronya bahçesi tesis edildi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, aronya bahçesi tesis edilen çiftçiler için belirli aralıklarla teknik eğitimler ve geziler tertip ediyor. Aronya üretimini artırmak maksadıyla proje uygulanıyor. Bu proje sayesinde mevcut aronya üreticilerinden hal-i hazırda KSK kuruluşu ile organik tarım grup sertifikası sözleşmesini imzalamış olan ‘Geçiş-1' statüsündeki 13 aronya üreticisinin geçiş süreçlerindeki ek maliyetlere destek olunarak, yeni plantasyonlar olarak oluşturulan Aronya aahçe tesislerinin verim dönemlerine ulaştıklarında elde edilecek aronya meyvelerinin aynı zamanda organik meyve olarak hasat edilebilmesi sağlanmış olacak.


İl Müdürlüğü ve Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen eğitim pandemi tedbirleri alınarak online verildi. Eğitime 34 aronya yetiştiricisi online olarak iştirak etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.